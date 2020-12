Ufficiale: Salvatore Molina rinnova con il Crotone fino al 2023

Il Crotone ha annunciato il rinnovo di contratto del centrocampista Salvatore Molina sul sito ufficiale del club, questo il comunicato dei calabresi:



“Da tre anni è uno dei giocatori inamovibili nello scacchiere del Crotone e continuerà ad esserlo almeno per altre 2 anni. Tra pochi giorni compirà 29 anni ma il Crotone gli ha già fatto il regalo in anticipo rinnovandogli il contratto fino al 2023: stiamo parlando di Salvatore Molina, un vero e proprio motorino del centrocampo pitagorico.

Impiegato come mezzala o come quinto, sia a destra che a sinistra, Sasà ha sfoggiato sempre ottime prestazioni fornendo tantissimi assist e mettendo a segno anche 5 reti, l’ultimo in casa del Cagliari che rappresenta anche il suo primo gol in Serie A.

Il calciatore ha sottoscritto il nuovo contratto alla presenza del numero uno pitagorico Gianni Vienna.

Molina vanta 80 presenze con gli squali: un recente passato promettente, un presente brillante e un futuro tutto da scrivere indossando la maglia rossoblù!”.