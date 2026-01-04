Ufficiale: Salvatore Esposito è un calciatore della Sampdoria
04/01/2026 | 10:00:41
È arrivata l’ufficialità dell’approdo di Salvatore Esposito alla Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto dallo Spezia.
Questo il comunicato del club:
“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dallo Spezia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Esposito (nato a Castellammare di Stabia, Napoli, il 7 ottobre 2000). Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2030 (con opzione a favore dello stesso club per rinnovo condizionato fino al 30 giugno 2031)”.
Foto: sito Sampdoria