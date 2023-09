Ufficiale: Salva Ferrer lascia lo Spezia e vola a Cipro. È un nuovo calciatore dell’Anorthosis

Movimento in uscita per lo Spezia. In queste ore, il club ligure ha ufficializzato da cessione di Salva Ferrer all’Anorthosis. Il terzino spagnolo si trasferisce al club cipriota con la formula del prestito. Arrivato allo Spezia nell’estate del 2019, Ferrer ha collezionato con gli Aquilotti 89 presenze e 4 assist. Ora per lui comincia una nuova parentesi calcistica a Cipro, con l’Anorthosis che ne ha annunciato l’arrivo sui propri canali social.

Foto: Instagram Anorthosis