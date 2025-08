Ufficiale: Salernitana, in attacco arriva Liguori

06/08/2025 | 23:29:12

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe 1999 Michael Liguori. Il giocatore era libero da contratto dopo l’esperienza al Padova e ha firmato con il club granata fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni. Cresciuto nel Pescara, Liguori ha fatto esperienza in quarta serie indossando le maglie di San Nicolò Notaresco e Recanatese, con una parentesi al Catania in C. Il calciatore nato a San Benedetto del Tronto ha affrontato un ulteriore percorso di maturazione in Lega Pro con la casacca del Campobasso (11 gol in 34 partite) nel torneo 2021/22, prima di essere notato dal Padova. In biancoscudato è stato uno dei protagonisti con 29 centri totali nell’ultimo triennio culminato con la promozione in Serie B.

Foto: logo Salernitana