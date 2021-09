Ufficiale: Salernitana, definito l’ingaggio di Cedric Gondo

Nuovo innesto in attacco per la Salernitana: la società ha chiuso per Cedric Gondo, che si era svincolato dalla Lazio. Il giocatore ritorna a Salerno dopo essere stato uno dei protagonisti, la passata stagione, della promozione in A dei granata. Ecco il comunicato del club: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe ’96 Cedric Gondo. Il calciatore indosserà la maglia numero 15″.

Foto: Instagram salernitana