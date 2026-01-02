Ufficiale: Salernitana, dal Trapani arriva Carriero

02/01/2026 | 16:50:31

Nuovo innesto in casa Salernitana, dal Trapani arriva titolo definitivo Giuseppe Carriero. Di seguito la nota del club campano: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Football Club Trapani 1905 per il trasferimento in granata a titolo definitivo del centrocampista Giuseppe Carriero. Il calciatore classe 1997 ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni e ha scelto di indossare la maglia numero 21. Dopo aver mosso i primi passi tra il settore giovanile del Renate e lo Sporting Bellinzago (con cui ha vinto da giovanissimo il campionato Serie D), a partire dal 2016 Carriero ha acquisito grande esperienza nel girone C della Serie C, che lo ha visto protagonista con le maglie di Casertana, Catania, Monopoli, Avellino e poi Trapani per un totale di 200 presenze e 14 gol all’attivo tra stagione regolare, playoff e Coppa Italia di categoria. In mezzo, il calciatore originario di Desio ha vissuto anche un’esperienza in Serie B al Cittadella tra il 2022 e il 2024: in Veneto ha ottenuto due salvezze disputando ben 67 gare e realizzando 4 reti”.

Foto: sito Salernitana