Ufficiale: Salernitana, arrivano Firenze, Carillo e Morrone. Saluta Garofalo

Tripla operazione in entrata per la Salernitana. Attraverso una nota ufficiale, il club campano ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il Crotone per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘93 Marco Firenze, che ha firmato con il club granata un contratto triennale con opzione. Contestualmente è reso noto che la società campana ha raggiunto anche l’accordo con il Genoa per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ‘96 Luigi Carillo e con il centrocampista classe ‘00 Biagio Morrone, che ha firmato con la Salernitana un contratto triennale con opzione. Saluta Vincenzo Garofalo, centrocampista classe ’99, che passa alla Sambenedettese a titolo definitivo.

Firenze, Carillo e Morrone sono giocatori della Salernitana

👇 https://t.co/YFIeS2A9mS — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) July 12, 2019