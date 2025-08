Ufficiale: Salernitana, arriva Knezovic in prestito dal Sassuolo

05/08/2025 | 15:30:51

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Sassuolo Calcio per il trasferimento in granata dell’attaccante croato classe 2005 Borna Knezovic. Il calciatore approda in granata a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026.

Cresciuto in patria nel settore giovanile del Cibalia Vinkovci, formazione di seconda divisione croata, il calciatore ha appena compiuto 20 anni, il 29 luglio. A portarlo in Italia nel 2022 è stato il Sassuolo. Con i neroverdi ha vinto il titolo Primavera 1 nel 2024 e la Supercoppa di categoria nello scorso campionato.

Foto: sito Sassuolo