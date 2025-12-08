Ufficiale: Salah non convocato per Inter-Liverpool
08/12/2025 | 16:49:03
Ufficializzata l’esclusione di Mohamed Salah dal Liverpool che ha diramato poco fa l’elenco dei convocati per la gara contro l’Inter, confermate le indiscrezioni delle scorse ore. Questa la lista completa dei giocatori che saranno disponibili a San Siro:
- Alisson, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Bradley, Jones, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha, Lucky
foto instagram salah