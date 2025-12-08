TOP NEWS
Ufficiale: Salah non convocato per Inter-Liverpool

08/12/2025 | 16:49:03

Ufficializzata l’esclusione di Mohamed Salah dal Liverpool che ha diramato poco fa l’elenco dei convocati per la gara contro l’Inter, confermate le indiscrezioni delle scorse ore. Questa la lista completa dei giocatori che saranno disponibili a San Siro:

  • Alisson, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Bradley, Jones, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha, Lucky

foto instagram salah