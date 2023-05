Ufficiale: Saka rinnova con l’Arsenal fino al 2027. Il comunicato

L’esterno dell’Arsenal, Bukayo Saka, con un documento ufficiale sul sito del club ha annunciato il rinnovo di contratto fino al 2027. Il comunicato con le parole di Edu, il ds dei “Gunners“: “E’ stato così bello lavorare con tutti per rinnovare il contratto di Bukayo. E’ un momento di grande orgoglio per tutti noi del club che hanno lavorato sodo con Bukayo per vivere il suo grande viaggio dalla nostra accademia fino alla nostra prima squadra. Bukayo è ora diventato uno dei migliori giovani giocatori e non vediamo l’ora di goderci insieme questa fase successiva della sua carriera con noi”.

Foto: Bukayo Saka – Arsenal – Twitter