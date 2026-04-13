Ufficiale: Sabelli rinnova con il Genoa fino al 2028

13/04/2026 | 15:26:38

Sabelli rinnova con il Genoa, il comunicato del club: “Genova, 13 aprile 2026 – Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Stefano Sabelli. Arrivato a Genova nell’estate del 2021, Stefano prolunga l’avventura in maglia rossoblù con cui ha collezionato 123 presenze ufficiali e realizzato un gol, conquistando una promozione in Serie A nella stagione 2022/23. Giocatore duttile e di personalità, tra i leader nello spogliatoio, Sabelli si è legato al club fino a giugno 2028. Lo Chief of Football Diego Lopez: “Le squadre con un’anima si creano con giocatori che hanno un’anima. Stefano conosce il Genoa come pochi altri, è molto stimato dal nostro allenatore, dallo staff, dai compagni di squadra e dai tifosi. Con lui continueremo a costruire il Genoa che tutti vogliamo”. Stefano Sabelli alla sua quinta stagione con il Grifone: “E’ un onore per me continuare a indossare la maglia del club di calcio più antico in Italia. Ringrazio il presidente e la società, mister, staff, compagni e tifosi, per le testimonianze di affetto, i valori e la carica che mi trasmettono. Alè Genoa!”

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