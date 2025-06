Ufficiale: Sabaly vola in Qatar. È un nuovo calciatore dell’Al Duhail

12/06/2025 | 21:15:24

Sabaly è un nuovo calciatore dell’Al Duhail. Di seguito il comunicato: “La dirigenza del club Al-Duhail ha raggiunto un accordo con il giocatore Youssouf Sabaly, terzino destro del Real Betis spagnolo, per il suo trasferimento nella prima squadra di calcio a partire dall’inizio della nuova stagione. L’ingaggio di Sabaly (32 anni) rappresenta un importante rinforzo per Al-Duhail, grazie alla grande esperienza del giocatore, che in passato ha militato nei club francesi Bordeaux, Nantes, Évian e Paris Saint-Germain, oltre che nel Real Betis spagnolo, e ha giocato anche con la Nazionale senegalese”.