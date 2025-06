Ufficiale: Ruud Van Nistelrooy non è più l’allenatore del Leicester

27/06/2025 | 11:32:36

Il Leicester e Ruud Van Nistelrooy hanno deciso di separarsi. Di seguito, il comunicato ufficiale del Leicester: Ruud ha affrontato un periodo difficile per il Club. Dalla sua nomina nel novembre 2024, ha svolto il ruolo con professionalità, integrità e un chiaro impegno verso i nostri obiettivi, anche attraverso l’inserimento di diversi promettenti giocatori dell’Accademia del Club nella prima squadra. Ruud lascia con il rispetto e i ringraziamenti di tutti al Football Club per la sua dedizione e il suo duro lavoro, accompagnato dai nostri migliori auguri per il futuro. Ruud ha dichiarato: «Vorrei ringraziare personalmente i giocatori, gli allenatori, l’accademia e tutto lo staff del Leicester City con cui ho lavorato per la loro professionalità e dedizione durante il mio periodo al Club, ringraziare i tifosi per il loro supporto e cogliere l’occasione per augurare il meglio al Club per il futuro». La preparazione per la stagione di EFL Championship continuerà con l’inizio previsto della preseason lunedì 30 giugno. Lo staff tecnico della prima squadra supervisionerà l’attuazione di questi piani fino alla nomina di un nuovo allenatore. Non ci saranno ulteriori commenti fino al completamento di questo processo.

Foto: twitter Van Nistelrooy