Ufficiale: Rutten è un nuovo giocatore del Crotone. Contratto fino al 2022

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Crotone ha annunciato “di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Moreno Győző Hermanus Rutten. Nato a ‘s-Hertogenbosch (Olanda) il 28 Aprile 1993, Rutten ha sottoscritto un contratto triennale che lo legherà fino al 30 giugno 2022 alla società pitagorica. Cresciuto calcisticamente nel Feyenoord, successivamente ha vestito la maglia del Den Bosch e, nelle ultime tre stagioni, ha indossato la casacca del VVV-Venlo con la quale, nel 2017, ha ottenuto la promozione in Eredivise e negli ultimi due anni ha collezionato ben 62 presenze nella Serie A olandese. Dotato di buon dinamismo, possiede buone capacità di corsa ed è molto abile nell’effettuare cross ed assist ai compagni. Ama agire sulla fascia destra in un centrocampo a cinque e, all’occorrenza, può giocare anche in mezzo al campo. Il neo giocatore rossoblù ha firmato il contratto alla presenza del presidente Gianni Vrenna, il direttore generale Raffaele Vrenna e il diesse Peppe Ursino. Davvero un gran bel colpo di mercato messo a segno dalla Società, il primo della nuova stagione…Benvenuto Moreno!”

Foto: sito ufficiale Crotone