Ufficiale: Russo e Auriletto all’Avellino

Due annunci in casa Avellino che ha ufficializzato gli innesti di Russo e Auriletto.

Questi i comunicati: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Raffaele Russo. Nato a Capua (CE) il 25 febbraio 1999 il calciatore campano è cresciuto nelle giovanili del Napoli.

In carriera ha indossato le maglie di Albissola, Pro Vercelli, Rieti, Grosseto e Messina. In totale ha collezionato tra i professionisti 100 presenze, divise tra serie c e coppa Italia, nelle quali ha messo a segno 4 gol e fornito 6 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto ad Avellino Raffaele!

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla Pro Vercelli, le prestazioni sportive del calciatore Simone Auriletto. Nato a Torino il 30 dicembre 1998 il difensore piemontese è cresciuto nelle giovanili del Torino.

In carriera ha indossato le maglie di Reggina, Matera e Pro Vercelli.

In totale, tra i professionisti, ha collezionato 115 presenze tra campionato di serie c, coppa italia e playoff.

Auriletto ha firmato con il club un accordo su base biennale.

Benvenuto ad Avellino Simone!

Foto: logo Avellino