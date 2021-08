Russell Martin è il nuovo tecnico dello Swansea. Il trentacinquenne ha firmato un triennale con i gallesi, ecco l’annuncio:

Swansea City is delighted to confirm the appointment of Russell Martin as the club’s new head coach.

⚪️ #CroesoRussell ⚫️

👉 https://t.co/4BjHhqwKHb pic.twitter.com/S7PVFa1sn0

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) August 1, 2021