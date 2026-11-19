Ufficiale: Runjaic risolve il contratto con l’Udinese

19/11/2026 | 18:33:57

Kosta Runjaic, esonerato dopo la sconfitta per 2-5 contro la Roma, ha risolto il proprio contratto con l’Udinese. Il tecnico tedesco, adesso, è libero di firmare con qualsiasi club. Il comunicato: “Udinese Calcio comunica che Kosta Runjaic e i suoi collaboratori Małecki e Trukan hanno risolto consensualmente il rapporto che li legava al club. A loro i migliori auguri per le future esperienze professionali”.

Foto: Instagram Udinese