Ufficiale: Runjaic rinnova con l’Udinese fino al 2027

01/07/2025 | 18:34:42

L’Udinese annuncia il rinnovo di Kosta Runjaic. Questo il comunicato sul sito: “Udinese Calcio è lieta di annunciare il rinnovo di contratto di Kosta Runjaic fino al 30 giugno 2027.

Il club e mister Runjaic hanno voluto rinsaldare il rapporto già in essere per questa stagione dando ulteriore slancio al percorso tecnico intrapreso la scorsa stagione. Contestualmente sono stati rinnovati anche gli accordi con l’allenatore in seconda Przemyslaw Malecki ed il collaboratore tecnico Alex Trukan. Udinese augura buon lavoro a Runjaic ed al suo staff con l’auspicio di raggiungere insieme nuovi ed ambizioni traguardi”.

Foto: sito Udinese