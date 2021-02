Il Novara, con una nota ufficiale, ha comunicato che “a seguito del CDA tenutosi in data odierna, il Sig. Maurizio Rullo è stato eletto come nuovo Presidente del Club e del CDA, nonché come Amministratore Delegato della Società”. Tutto ciò è avvenuto a seguito delle dimissioni di Marcello Cianci, coinvolto in una antipatica vicenda giudiziaria.