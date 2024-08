L’Udinese ufficializza l’acquisto di Rui Modesto: “Senso del gol, qualità e grande corsa: la corsia destra bianconera si rinforza con Rui Modesto.

Il portoghese, di passaporto angolano, è un nuovo giocatore dell’Udinese. Ha firmato un contratto quadriennale ed è stato acquistato a titolo definitivo dagli svedesi dell’Aik Solna. Modesto arricchisce il ventaglio di scelte di mister Runjaic sulla destra. Nasce in Portogallo, a Vendas Novas, il 7 ottobre 1999 e cresce nel settore giovanile dell’Evora. Nel 2017 passa al Vendas Novas e, un anno dopo, al Vitoria Setubal dove rimane fino al 2020 quando si trasferisce in Finlandia all’Honka.

Nel 2021 arriva la consacrazione definitiva quando segna 3 gol in 27 partite tra campionato e coppa finlandese e la sua squadra si qualifica in Conference League nei cui preliminari Modesto scende 4 volte in campo. L’anno seguente migliora ancora il suo rendimento segnando ben 8 reti in 31 presenze tra campionato, coppa e Coppa di Lega, trofeo che vincerà con l’Honka. A fine anno, si trasferisce all’Aik dove conferma gli ottimi numeri segnando 6 gol in 29 partite di campionato. Nell’attale Allsvenskan i gol segnati, a campionato ancora in corso, son già 6 in 20 presenze, a testimoniare l’ottima propensione offensiva e le doti realizzative non comuni per un quinto. A questi numeri si aggiungono i 4 gol in 6 partite di coppa di Svezia e disputate in questa stagione. E’ nel giro della nazionale angolana con cui ha già esordito. Adesso per lui è il momento di tuffarsi nell’avventura bianconera, indosserà la maglia numero 77.

Foto: instagram Udinese