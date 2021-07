Ufficiale: Giacomo Ruggeri dal Parma all’Arezzo in prestito

È ufficiale: Giacomo Ruggieri è un nuovo giocatore dell’Arezzo. Il giovane difensore classe 2003 arriva in prestito dal Parma. Queste le sue dichiarazioni sui social in vista della nuova avventura in terra toscana:

“Felice di iniziare questa nuova avventura con l’Arezzo. Ringrazio la società Parma l’opportunità concessa”.

Foto: Instagram Ruggeri