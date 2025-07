Ufficiale: Ruggeri è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid

Matteo Ruggeri è un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid. Di seguito il comunicato: “L’Atlético Madrid e l’Atalanta hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Matteo Ruggeri, un giovane terzino mancino italiano di 22 anni che firma per il nostro club fino al 30 giugno 2030.

Nato l’11 luglio 2002 nella località lombarda di San Giovanni Bianco, si è formato nella cantera dell’Atalanta dall’età di nove anni e a 18 anni ha indossato per la prima volta la maglia della prima squadra, il 3 novembre 2020 in un duello di Champions League contro il Liverpool.

Terzino sinistro con un buon cross e molto percorso, durante l’anno scolastico 2021/22 ha giocato in prestito a Salernitana, da dove è tornato a casa per finire per diventare un pezzo importante nello schema di Gian Piero Gasperini.

Così, dopo aver partecipato a 15 incontri durante la stagione 2022/23, il prossimo corso sarebbe stato quello della sua esplosione definitiva, arrivando a giocare 48 partite tra tutte le competizioni. Una campagna, la 2023/24, in cui è stato eletto membro dell’undici ideale della UEFA Europa League, che ha conquistato insieme all’ormai atletico Juan Musso, con il quale condividerà di nuovo lo spogliatoio.

Internazionale in tutte le categorie giovanili della nazionale italiana, è stato convocato dall’azzurra assoluta nel marzo 2025, in occasione del playoff dei quarti di finale della Nations League che ha affrontato la sua nazionale con la Germania, per continuare ad accumulare esperienza all’interno di una carriera con un enorme potenziale.

Benvenuto, Matteo!”.

Foto: Instagram Atletico Madrid