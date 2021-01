Ufficiale: Rueda è il nuovo CT della Colombia. Il Cile alla ricerca di un nuovo tecnico

Reinaldo Rueda, fino a ieri CT del Cile (ricorderete le querelle con l’Inter sulla situazione Sanchez) è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Colombia. Ad annunciarlo, tramite i suoi canali ufficiali, la stessa federazione colombiana: “Il professor Rueda sarà incaricato di dirigere la nostra nazionale nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, così come nella Copa América Argentina-Colombia 2021”.

Come detto, per accettare questo incarico, Rueda ha dovuto lasciare la guida del Cile che, adesso, dovrà scegliere il suo successore. “La FCF – si legge nel comunicato – ringrazia la Federcalcio cilena e il suo presidente, Pablo Milad, con cui c’è stato dialogo e comunicazione sulla questione in ogni momento”.

¡Bienvenido Profe! @ReinaldoRuedaDT es el nuevo Director Técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores Muchos éxitos en esta nueva era dirigiendo el equipo de todos 🤜🤛 🔗 https://t.co/bJTlLsUvaE#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/nJVIOcEEaC — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 14, 2021

Foto: Twitter Colombia