Attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, l’Hoffenheim ha ufficializzato l’acquisto in prestito di Sebastian Rudy. Questa la nota del club tedesco: “Sebastian Rudy ritorna in prestito dallo Schalke 04, dove ha già giocato con successo tra il 2010 e il 2017. Il giocatore nazionale arriva in prestito”. Per lui ben 256 presenze in Bundesliga, con 12 gol messi a segno.