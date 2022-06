Ufficiale: Rudi Garcia torna in panchina, è il nuovo tecnico dell’Al-Nassr

Dopo gli anni alla Roma e quelli al Marsiglia prima e Lione poi, Rudi Garcia è pronto a vivere una nuova esperienza. Il tecnico francese ha firmato il contratto con l’Al-Nassr. La squadra del massimo campionato saudita. L’annuncio è arrivato sui profili social del club.

OFFICIAL : ✍️@RudiGarcia is the New Head Coach of @AlNassrFC 🤩💛 pic.twitter.com/YzCyTXyh9P

