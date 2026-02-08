Ufficiale: Rubinacci nuovo allenatore della Reggiana

08/02/2026 | 16:03:15

Lorenzo Rubinacci è il nuovo allenatore della Reggiana, il comunicato del club: “La Reggiana ha annunciato l’arrivo in panchina di Rubinacci come nuovo allenatore:”AC Reggiana comunica di avere affidato a Lorenzo Rubinacci il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il tecnico, già a Reggio Emilia nella stagione 2023/24, ha firmato un accordo che lo lega al Club granata fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico al raggiungimento della salvezza. Faranno parte dello staff tecnico le seguenti figure: Massimo Lo Monaco (vice allenatore), Simone Greco (collaboratore tecnico) e Paolo Artico (preparatore atletico). Nelle prossime ore sarà ufficializzato anche il nuovo allenatore dei portieri. La Società porge a Lorenzo un caloroso bentornato in città. Al mister e ai suoi collaboratori l’augurio di buon lavoro per il prosieguo della stagione”.

foto sito reggiana