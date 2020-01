Ufficiale: Rrahmani al Napoli da luglio. Una nostra esclusiva in porto

Una trattativa che vi abbiamo anticipato in esclusiva e che oggi è diventata ufficiale. Amir Rrahmani è un nuovo giocatore del Napoli. Come si legge nella nota del club, “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Amir Kadri Rrahmani e contestualmente di averlo girato in prestito all’Hellas Verona fino al 30 giungo 2020“.

Foto: Kosovan-Football