Con un comunicato sul sito ufficiale il Crystal Palace ha ringraziato Roy Hodgson per il lavoro fatto in questi anni annunciando che non sarà più il tecnico dei londinesi per la prossima stagione.

After nearly four years of managing his boyhood club, Roy Hodgson will be stepping down as our manager at the end of this season.

