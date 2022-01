Dopo l’esonero di Claudio Ranieri, poco fa il Watford ha ufficializzato il nome del suo successore: Roy Hodgson. Il tecnico inglese torna ad allenare dopo l’ultima esperienza al Crystal Palace.

We are delighted to confirm the appointment of Roy Hodgson as the club’s manager.

Welcome to Watford, Roy!

— Watford Football Club (@WatfordFC) January 25, 2022