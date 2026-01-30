Ufficiale: Rouhi in prestito dalla Juventus alla Carrarese

30/01/2026 | 20:17:55

La Carrarese ha annunciato l’arrivo in prestito di Rouhi dalla Juventus: “Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società Juventus Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jonas Rouhi, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2026. L’esterno, classe 2004, di piede mancino, è noto per la sua capacità di arrivare con facilità al cross, per la sua spinta offensiva e per l’ottima tecnica individuale che unita alla sua velocità, lo rendono un giocatore imprevedibile anche negli inserimenti. Il calciatore svedese, dopo una lunga trafila nel settore giovanile della Juventus, ha avuto modo di imporsi nel calcio professionistico con la Juventus Next Gen in Serie C, con la quale è sceso in campo in 39 occasioni, condite da 2 goal e 3 assist. Il 22 ottobre del 2024 è sceso in campo nel finale di gara di Juventus – Stoccarda, partita valida per la fase a girone unico della UEFA Champions League, e sempre con la prima squadra bianconera ha messo a referto altre 5 presenze in Serie A. Nella carriera del calciatore nato in Svezia, si contano anche 14 presenze e 1 rete con la maglia della nazionale Under 21 svedese. Benvenuto a Carrara, Jonas!”

foto facebook carrarese