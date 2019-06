Ufficiale: Roselli è il nuovo allenatore del Monopoli

Giorgio Roselli è il nuovo allenatore del Monopoli. A rendere nota la notizia è lo stesso club, mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: “La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver affidato a Giorgio Roselli la guida tecnica della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2019-2020. Nativo di Montone (Perugia), Roselli è un veterano della Serie C potendo vantare oltre 600 presenze sulle panchine di Alessandria, Triestina, Varese, Viterbese, Mantova, Cremonese, Grosseto, Bassano, Lecco, Pavia, Gubbio, per 3 anni consecutivi il Cosenza e nell’ultima stagione, la Sambenedettese. Nel suo palmarés vanta la vittoria del Campionato di Serie C2 e Serie C1 con la Cremonese ed il conseguente approdo in Serie B, la vittoria del Campionato di Serie C2 con il Varese nella s.s. 1997-98 e la conquista della Coppa Italia Lega Pro con il Cosenza nel 2015. Il neo tecnico biancoverde sarà presentato alla stampa martedì 25 giugno alle ore 18.00, nella sala stampa dello stadio Veneziani”.

Foto: sito ufficiale Monopoli