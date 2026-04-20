Ufficiale: Rose nuovo allenatore del Bournemouth. Sarà il post-Iraola

20/04/2026 | 19:14:32

Marco Rose sarà il nuovo allenatore del Bournemouth dopo Iraola: “AFC Bournemouth è lieta di confermare l’ingaggio di Marco Rose come nuovo allenatore sulla base di un contratto triennale, che comincerà subito dopo la fine della stagione 2025/26. Il quarantanovenne arriva sulla costa meridionale con un bagaglio di esperienza ai massimi livelli del calcio europeo, avendo allenato Red Bull Salisburgo, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund e RB Lipsia. L’obiettivo immediato del club rimane saldamente quello di concludere la stagione in corso nel miglior modo possibile, con giocatori e staff che continuano a dimostrare il massimo impegno per ottenere risultati positivi e consolidare l’attuale serie di 13 partite senza sconfitte. Tutti all’AFC Bournemouth non vedono l’ora di dare il benvenuto a Marco al Vitality Stadium, dove inizierà il suo incarico di allenatore quest’estate”.

foto x bournemouth