Ufficiale: Rosario Cancello è un nuovo attaccante della Pergolettese

Nuovo colpo di mercato in casa Pergolettese, ecco la nota ufficiale: “L’U.S.Pergolettese comunica l’arrivo in maglia gialloblu’ dell’attaccante Rosario Cancello. Nato a Napoli il 13/06/2002, dalle giovanili della Reggiana e’ passato nel settore giovanile dell’Inter nel 2016. Con la formazione nerazzura ha timbrato 12 presenze e 2 reti nell’Under 17 e 8 presenze con 3 reti nell’Under 18 un anno fa. Nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Torino Primavera U19, totalizzando 25 presenze con 5 reti. Ha anche un passato nelle nazionali giovanili (Under 15 e Under 16). A Rosario un grosso benvenuto nella Pergolettese 2021/22″.

Foto: logo Pergolettese Facebook