Ufficiale: Rooney lascia il Derby Country

A sorpresa sono arrivate le dimissioni di Wayne Rooney da manager del Derby Country. L’ex attaccante del Man Utd, infatti ha deciso di dimettersi dopo i due anni sulla panchina del club inglese. “Il mio tempo al club è stato un ottovolante di emozioni, sia alti che bassi, ma devo dire che la sfida mi è piaciuta”. Queste le parole del tecnico che proprio con il Country aveva iniziato la sua carriera da allenatore.

Questo il comunicato del club

Wayne Rooney has today informed Derby County Football Club that he wishes to be relieved of his duties as first team manager with immediate effect.#DCFC

— Derby County (@dcfcofficial) June 24, 2022

Foto: Twitter Derby Country