Il Siviglia, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato la partenza in prestito di Rony Lopes. L’esterno destro classe 1995 ha lasciato l’Andalusia per approdare all’Olympiacos.

🤝 We have reached an agreement for the loan of @Rony10Lopes to @olympiacosfc. ⚪️🔴

💪 Best of luck, Rony!#WeareSevilla #NeverSurrender pic.twitter.com/yO2dr7J0we

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 17, 2021