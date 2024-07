Il Como ha comunicato con una nota sul proprio sito la partenza in prestito di Diego Ronco alla Virtus Verona. Ecco il contenuto della stessa: “Il Como 1907 annuncia il trasferimento a titolo temporaneo di Diego Ronco alla Virtus Verona, squadra di Serie C. A Diego un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione!” Foto: instagram Como