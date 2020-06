Ufficiale: Romulo lascia subito il Brescia, niente accordo per il rinnovo

Il Brescia annuncia di aver trovato un accordo per il rinnovo del contratto di Daniele Gastaldello fino al 31 agosto 2020. Il giocatore ha rinunciato alle due mensilità, marzo e aprile, in cui c’è stata la sospensione delle attività causa pandemia. Stesso discorso per il direttore sportivo, Stefano Cordone, che ha rinunciato alle due mensilità di cui sopra e ha prolungato la sua collaborazione con il Club. Al contrario, il brasiliano Souza Orestes Caldeira Romulo ha scelto di non continuare il rapporto pertanto, la collaborazione tra Club e giocatore, in scadenza oggi, può considerarsi conclusa.

Foto: Twitter ufficiale Brescia