Ufficiale: Roma, risolto il contratto con Karsdorp

La Roma comunica la risoluzione del contratto con il difensore Rick Karsdorp.

Questa la nota: “L’AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Rick Karsdorp. Arrivato in giallorosso nell’estate del 2017, il calciatore ha totalizzato 157 presenze con questa maglia, contribuendo alla conquista della Conference League nel 2022. Il Club ringrazia Rick per il suo contributo e la sua dedizione all’AS Roma e augura a lui e alla sua famiglia le migliori fortune nella prossima destinazione”.

Foto: twitter Roma