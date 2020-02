All’interno della relazione semestrale, l’AS Roma ha ufficializzato il riscatto di Gianluca Mancini, acquistato in estate dall’Atalanta, e di Jordan Veretout prelevato dalla Fiorentina: “Le condizioni contrattuali per la trasformazione dell’acquisto temporaneo in definitivo dei calciatori Veretout e Mancini si sono verificate”.