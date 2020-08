Ufficiale: Roma, Pezzella in prestito alla Reggiana

Con una breve nota ufficiale la Roma ha comunicato di aver ceduto in prestito per un anno Salvatore Pezzella alla Reggiana. Centrocampista centrale classe 2000, Pezzella è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Roma, per poi fare un’esperienza al Modena (Serie C) nell’ultima stagione, dove ha collezionato 26 presenze e due gol.

🤝 Salvatore Pezzella ceduto in prestito alla Reggiana fino al 30 giugno 2021. In bocca al lupo!#ASRoma pic.twitter.com/zus6DdqfNS — AS Roma (@OfficialASRoma) August 24, 2020

Foto: Twitter Roma