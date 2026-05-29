Ufficiale: Roma, interrotto il rapporto con il ds Massara

29/05/2026 | 17:20:52

Frederic Massara non è più il Direttore Sportivo della Roma. A comunicare l’interruzione del rapporto professionale è stata la stessa società giallorossa con un comunicato ufficiale: “La AS Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Frederic Massara. Il Club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. La AS Roma augura a Frederic il meglio per il suo futuro professionale”.

Foto: X Roma