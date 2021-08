Ufficiale: Roma, Coric passa in prestito allo Zurigo

Ante Coric cambia squadra. Il centrocampista croato della Roma, passa in prestito secco allo Zurigo. La società giallorossa, attraverso il suo profilo Twitter, ha dato l’ufficialità dell’operazione: “Ante Coric ceduto in prestito allo Zurigo. In bocca al lupo”.

🤝 Ante Coric ceduto in prestito allo Zurigo. In bocca al lupo!#ASRoma pic.twitter.com/wW9DQg0QAa — AS Roma (@OfficialASRoma) August 24, 2021

Foto: Twitter Roma