Ufficiale: Roma, ceduto Zalewski a titolo definitivo all’Inter

23/06/2025 | 22:30:10

Nicola Zalewski passa a titolo definitivo all’Inter. Di seguito il comunicato della Roma: “L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Nicola Zalewski all’Inter. Nel mercato invernale l’esterno si era trasferito all’Inter in prestito fino al termine della stagione, facendo parte della rosa nerazzurra arrivata in finale di Champions League. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Zalewski ha collezionato 123 presenze e 2 gol con la maglia della Roma. In bocca al lupo per il futuro, Nicola!”.

