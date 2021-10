Ufficiale: Rogerio Ceni è il nuovo allenatore del Sao Paulo

Rogério Ceni è il nuovo allenatore del São Paulo Futebol Clube. L’allenatore ha accettato di tornare al Club, con un contratto fino a dicembre 2022. Si tratta del secondo incarico dell’ex portiere brasiliano alla guida della squadra tricolore, il primo è datato 2017.

“Dovevamo prendere una decisione rapida e, in linea con il nostro ragionamento e la diagnosi dell’intero reparto calcio, l’opzione corretta era Rogério Ceni. Avevo già chiarito che, in caso di posto vacante, sarebbe la nostra prima alternativa, se libero sul mercato. Da buon nativo di San Paolo, non ci sono voluti più di 15 minuti per fare questo ritorno a casa”, ha affermato il presidente Julio Casares.

Ricordiamo che nelle ultime ore Hernan Crespo si era dimesso da tale ruolo, ora il club tricolore ha ufficializzato il suo successore.