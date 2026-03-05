Ufficiale: Rog nuovo giocatore della Lokomotiva Zagabria

05/03/2026 | 17:05:34

Nuova avventura per l’ex Cagliari e Napoli Marko Rog, divenuto calciatore della Lokomotiva Zagabria: “Sono felice di essere qui. Il Lokomotiva è un club in crescita da anni, noto per il suo calcio coraggioso e aperto. Sono motivato, mi sento bene e non vedo l’ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni di squadra e aiutare il club a raggiungere i migliori risultati possibili nel resto della stagione” le prime parole del centrocampista che ha da poco rescisso con il Cagliari.

foto sito lokomotiv zagabria