Ufficiale: Rog lascia il Cagliari e va alla Dinamo Zagabria

Il Cagliari Calcio comunica sui suoi canali ufficiali la cessione del calciatore Marko Rog, che si trasferisce alla Dinamo Zagabria con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2024-25. In Sardegna dall’estate 2019, il centrocampista croato ha totalizzato in rossoblù 79 gare, contribuendo alla pronta risalita in A nella stagione 2022-23. Nel febbraio 2024 si è trasferito in prestito alla Dinamo Zagabria, dove ha partecipato alla conquista dell’accoppiata Campionato e Coppa nazionale. In questa prima parte di stagione è sceso in campo 22 volte. Ora il ritorno alla Dinamo Zagabria per giocare con continuità e incrementare le sue performance.

Foto: sito Cagliari