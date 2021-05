Ufficiale: Rodrigo Palacio lascia il Bologna

Termina l’esperienza a Bologna per Rodrigo Palacio. Il contratto del calciatore argentino, in scadenza il prossimo 30 giugno, non sarà rinnovato. La società rossoblù sul sito ufficiale ha salutato l’attaccante. “Dopo 132 presenze e 20 gol distribuiti nelle ultime quattro stagioni, Rodrigo Palacio termina l’avventura in rossoblù. Il Bologna desidera ringraziare Rodrigo per il contributo straordinario offerto al Club dentro e fuori dal campo in questi anni insieme, augurandogli le ulteriori gioie sportive che un professionista del suo calibro merita”.

