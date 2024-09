Ad inizio agosto avevamo anticipato il concreto interesse del Como per Rodri Sanchez, estroso trequartista del Betis Siviglia. Il giocatore ha però preferito un’offerta maggiormente onerosa da parte dell’Al-Arabi, Club in cui milita l’italiano Verratti. Il classe 2000 lascia quindi la Spagna e vola in Qatar, firmando un ricco contratto di 3 anni e lasciandosi alle spalle le piste europee.

Foto: Instagram Al-Arabi