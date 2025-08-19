Ufficiale: Roca rinnova con l’Espanyol fino al 2028

19/08/2025 | 20:12:09

Antoniu Roca rinnova con l’Espanyol. Come infatti annunciato dal club spagnolo sul sito ufficiale, il calciatore ha firmato quest’oggi un rinnovo di contratto che lo legherà al club catalano fino al giugno del 2028. “È un sogno che si avvera. È uno dei giorni più felici della mia vita perché potrò rinnovare con l’Espanyol , la squadra che mi ha dato l’opportunità di diventare professionista” le prime parole del giocatore ai canali ufficiali della società.

Foto: sito ufficiale Espanyol