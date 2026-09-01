Ufficiale: Robinio Vaz va in prestito all’Hull City

01/09/2026 | 23:46:12

L’Hull City ha annunciato di aver acquisito a titolo temporaneo con un opzione di riscatto dalla Roma il diritto alle prestazioni sportive di Robinio Vaz.

Ecco il comunicato:

“L’Hull City è lieto di annunciare l’ingaggio del giovane attaccante francese Robinio Vaz in prestito per una stagione dalla Roma, squadra di Serie A italiana.

L’accordo prevede un’opzione per rendere definitivo il trasferimento al termine della stagione 2026/27.

Il diciannovenne ha disputato 14 partite con la Roma la scorsa stagione, segnando il gol decisivo contro il Lecce in Serie A e fornendo due assist negli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna.

L’attaccante, dotato di grande velocità, si è unito al club della capitale nel gennaio 2026 dopo aver impressionato in Francia con il Marsiglia, dove ha segnato quattro gol in 22 presenze.

Il suo debutto in prima squadra è avvenuto contro il Lille nella Coppa di Francia nel gennaio 2025, prima di essere nominato migliore in campo al suo esordio in Ligue 1 dopo aver fornito un assist contro lo Strasburgo.

L’attaccante alto 1,85 m ha aiutato il Marsiglia a raggiungere il secondo posto in Ligue 1 nella stagione 2024/25 e ha disputato quattro partite nella fase a gironi della Champions League della scorsa stagione.

Nato a Mantes-la-Jolie, il giocatore di piede destro ha maturato esperienza nelle squadre B di Sochaux e Marsiglia, segnando sei gol in 10 partite con quest’ultima, prima di approdare in prima squadra.

Vaz, nazionale francese Under-20, ha precedentemente rappresentato la Francia anche nelle selezioni Under-16, Under-17 e Under-18, segnando complessivamente quattro gol in 13 presenze nelle categorie giovanili.

Benvenuto, Robinio!”.

Foto: sito Hull City

